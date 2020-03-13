Все пункты пропуска с ОРДЛО должны быть закрыты из-за коронавируса, - Фриз

Все пункты пропуска на линии разграничения с ОРДЛО должны быть немедленно закрыты для всех без исключения лиц из-за рисков распространения коронавируса. Об этом написала на своей странице в Facebook народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз, передает РБК-Украина.

"Решение СНБО о закрытии границ Украины в связи с рисками распространения коронавирус является неполным и требует немедленного закрытия всех КПВВ на линии разграничения с ОРДЛО для всех без исключения лиц", - заметила она.

Фриз заявила, что существуют достоверные данные о минимум 12 случаев заболевания коронавируса на оккупированных территориях, в частности в Горловке.

"Отсутствие контроля въезда на оккупированные территории со стороны России создают критические эпидемиологические риски для Украины", - подчеркнула депутат.

Напомним, в Украине 17 марта будет полностью ограничено авиасообщение через новый тип коронавируса COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что Европа стала эпицентром пандемии коронавируса. В настоящее время ежедневно регистрируется больше случаев, чем в разгар эпидемии в Китае.

Как сообщало РБК-Украина, Разумков не исключил, что Рада проведет несколько внеочередных заседаний. По его словам, на следующей неделе будет известно о внеочередных заседания, на которых будет приниматься законопроекты необходимые для обеспечения работы различных учреждений.