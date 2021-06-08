UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

"Пуля могла убить пилота": в Польше МиГ-29 по ошибке атаковал истребитель напарника

Автор: РБК-Украина

В Польше на полигоне в Надажицах пилот МиГ-29 во время тренировок по ошибке обстрелял истребитель, с которым он летел в паре. Отмечается, что при таком типе калибра пуль трагедии удалось избежать чудом.

Об этом пишет издание Onet.

"Один из постсоветских истребителей стрелял по другому из 30-мм пушки. Удар был мощный, летчик, должно быть, это почувствовал. Если пуля такого калибра попала в обтекатель кабины, она бы попала в голову пилоту",- говорится в сообщении.

Известно, что инцидент произошел 14 мая, однако местные СМИ сообщили о нем только сейчас.

"Скорее всего, один из пилотов ошибся в маневре и остался позади. В этой ситуации, соблюдая правила безопасности, он не должен был стрелять",- уточнили в сообщении.

Отмечается, что несмотря на обстрел, пилоту другого истребителя удалось благополучно приземлится. Технические работники только на месте заметили повреждения МиГ-29.

"Повреждена не только обшивка, но и каркас, рама самолета - а это значит, что он больше не пригоден для использования",- добавляют в СМИ.

В Минобороны подтвердили, что государственная комиссия по расследованию авиационных происшествий расследует данный инцидент.

Однако в ведомстве отказались отвечать на вопросы по поводу обстоятельств этого происшествия.

Ранее РБК-Украина писало, что в Польше, в ходе ночных полетов 6 июля 2018 года, разбился боевой истребитель МиГ-29.

Из-за этой катастрофы, до выяснения всех обстоятельств, в Польше приостановили полеты МиГ-29.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Польшаистребителиатака