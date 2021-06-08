"Пуля могла убить пилота": в Польше МиГ-29 по ошибке атаковал истребитель напарника

"Один из постсоветских истребителей стрелял по другому из 30-мм пушки. Удар был мощный, летчик, должно быть, это почувствовал. Если пуля такого калибра попала в обтекатель кабины, она бы попала в голову пилоту",- говорится в сообщении.

Известно, что инцидент произошел 14 мая, однако местные СМИ сообщили о нем только сейчас.

"Скорее всего, один из пилотов ошибся в маневре и остался позади. В этой ситуации, соблюдая правила безопасности, он не должен был стрелять",- уточнили в сообщении.

Отмечается, что несмотря на обстрел, пилоту другого истребителя удалось благополучно приземлится. Технические работники только на месте заметили повреждения МиГ-29.

"Повреждена не только обшивка, но и каркас, рама самолета - а это значит, что он больше не пригоден для использования",- добавляют в СМИ.

В Минобороны подтвердили, что государственная комиссия по расследованию авиационных происшествий расследует данный инцидент.

Однако в ведомстве отказались отвечать на вопросы по поводу обстоятельств этого происшествия.