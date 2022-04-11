Пули и инородные тела у раненых будут доказательствами в судах о преступлениях оккупантов, - Ляшко

Часть пуль и инородных тел, которые черниговские врачи извлекли из раненых, будут доказательством в судах о преступлениях российских военных в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра здравоохранения Виктора Ляшко.
Ляшко 10 апреля с рабочим визитом был в Чернигове, где собственными глазами увидел ужасы последствий бомбардировок города оккупантами.
Кроме того, врачи показали ему пули и инородные тела, которые достали из раненных местных жителей.
"Демонстрация извлеченных из раненых пуль и инородных тел. Часть точно будет являться доказательством в судах о преступлениях против человечества и нарушении конвенций в части использования оккупантами запрещенных кассетных бомб", - заявил Ляшко.
Он также рассказал, что были моменты, когда в одну больницу Чернигова привозили 56 раненых в час, и всех после оценки состояния и медицинской сортировки оперировали.
По словам Ляшко, в городе есть две больницы, в которые было прямое попадание российских ракет. Обе не подлежат восстановлению. При этом еще часть больниц повреждена и требует экспертизы для оценки возможности их дальнейшей эксплуатации.
Виктор Ляшко приехал в Чернигов (фото: facebook.com/viktor.liashko)
Напомним, под Черниговом в церкви нашли боеприпасы и тела мирных жителей.
Ранее мэр Чернигова заявил о том, что на восстановление разрушенного города понадобится не менее 4 лет.
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