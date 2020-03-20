ПЦУ ввела ограничения на проведение богослужений из-за коронавируса

Священный Синод Православной церкви Украины (ПЦУ) ввел ограничения на проведение богослужений в храмах в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в ПЦУ.

Согласно документу, принятому Священным Синодом, храмы должны прекратить проведение богослужений или проводить их с участием не более 10 человек. Такие же меры применяются для проведения похорон и крестин.

"Божественные литургии проводить в присутствии определенной ограничением количества лиц, прося мирян оставаться дома, приобщаясь к общей молитве за средства видеотрансляции. Желающие исповедоваться и причаститься могут это сделать в течение целого дня при соблюдении условий приготовления. Пастырям в каждом конкретном случае проявлять должную рассудительность", - говорится в документе Синода.

Несмотря на это, как отметили в ПЦУ, храмы должны оставаться открытыми для личного посещения и молитвы при соблюдении карантинных мер. Также в них должны усилить противоэпидемические меры.

Также Синод на время запретил транспортировку святыни, паломничества и изменил порядок приема причастия.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что ПЦУ опубликовала несколько рекомендаций в связи с распространением коронавируса.

Отметим, по состоянию на 20 марта в Украине официально подтверждены 26 случаев заболевания коронавирусом. При этом три человека умерли.