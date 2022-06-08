ПТСР, выгорание и синдром уцелевшего: как украинцы борются с травмами войны
С какими психологическими травмами сталкиваются украинцы во время войны и как с ними бороться – в материале РБК-Украина.
В условиях войны, кроме физической угрозы здоровью, возникает и психологическая: усталость, чувство беспомощности, эмоциональное истощение и тому подобное. В этой ситуации люди часто склонны закрывать глаза на собственное внутреннее состояние.
Однако психологические проблемы со временем влияют и на общее самочувствие. Поэтому важно прислушиваться к себе и обращать внимание на "тревожные звоночки", чтобы вовремя распознать проблему и найти способы, как ее преодолеть, не позволив ей разрушить вашу жизнь.
"С каждым днем количество людей, которые будут испытывать последствия для своего психического здоровья, будет расти. Даже тех, кто смог стойко перенести первые месяцы войны, ждет ментальное истощение, ведь привыкание к постоянному пребыванию в условиях войны также может оказать негативное влияние на психическое здоровье", – говорит министр здравоохранения Виктор Ляшко.
По предварительным прогнозам Минздрава на данном этапе войны, в психологической поддержке будет нуждаться около 15 млн украинцев, из них около 3-4 млн нужно будет назначать медикаментозное лечение.
ПТСР
Зона боевых действий. Прилетело туда, где дежурила Люба. Все остались живы, но несколько человек получили ранения. Девушка начала вывозить пострадавших с травмами головы, контузией. У одного обломок от снаряда зашел в плечо, у другого – случился сердечный приступ. Еще у одного парня начали отказывать ноги. Люба всех загрузила в авто и повезла в ближайший госпиталь.
Такое утро у военного медика на "нуле". Она не удивлена, на передовой бывает "всякое". По ее словам, это война и "по-другому никак". Впрочем, когда девушка возвращается в тыл, то в голову начинают приходить разные мысли.
"У меня не раз случаются флэшбеки, иногда не можешь разобрать, что реально, а что нет. У ребят не раз видела взгляд "на тысячу миль" после того, как они проходили ад. Взрывы, смерти тех, с кем делил все и кто был семьей здесь, на войне...", – рассказывает она.
Со сном, по словам девушки, вообще беда: спать невозможно, как бы ни была истощена. Потому что, закрывая глаза, она видит войну, кровь, стрельбу снова и снова.
"Но самое страшное – это потеря реальности. Кажется, что сходишь с ума", – уточняет Люба. Сегодня она на передовой, к психотерапевту сходить возможности нет.
Несмотря на то, что у девушки признаки посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), диагноз, как и варианты лечения, должен определять только врач, объясняет РБК-Украина военный психолог Андрей Козинчук.
"ПТСР – это диагноз, его должен ставить психиатр или медицинский психотерапевт. Его очень любят приписывать всем воинам. Самая попсовая болячка. Думают, что у всех, кто был на войне, ПТСР. Но диагноз ставит исключительно врач", – отмечает он.
ПТСР может проявляться со временем задолго после пережитого (иллюстративное фото: Getty Images)
Как отмечают в Министерстве здравоохранения, постравматический синдром имеет следующие признаки:
- навязчивая попытка "переосмыслить" неприятные события, воспроизведение их в воображении (в частности, в сновидениях);
- стремление избегать того, что напоминает о травме (например, места происшествия);
- повышенные тревожность и эмоциональное возбуждение, постоянная настороженность, подозрительность;
- гнев и раздражительность;
- чувство вины, стыда или самообвинения;
- злоупотребление алкоголем или наркотиками;
- чувство недоверия и предательства, а также "несправедливости судьбы";
- суицидальные мысли;
- ощущение отчужденности;
- физические боли.
По словам психолога, этот синдром может пройти сам, если форма легкая. Впрочем, лучше обратиться к специалисту, который поможет с лечением: медикаментозным или немедикаментозным. Так, как это сделала Оля, которая работает в правоохранительных органах.
Девушка не так давно переехала в Киев, но не успела нормально поработать, как началось полномасштабное вторжение России в Украину. И если в первые дни она взяла себя в руки и начала усиленно работать, то через месяц последствия начали выливаться в проблемы со сном и депрессию.
"Сейчас очень плохо сплю, кричу и плачу сквозь сон, бывает шум и писк в ушах. Да и почти каждый день плачу и срываюсь на людей", – рассказывает Оля.
Ей стало лучше, когда начала лечение, которое прописал врач. Сегодня она пьет соответствующие препараты, которые не сразу, но начали помогать. Поэтому Оля призывает обращаться к специалистам и не ждать, пока состояние ухудшится.
Кроме того, есть бесплатная специализированная психиатрическая помощь. Для ее получения необходимо обратиться к психиатру, который назначит необходимое лечение или – при необходимости – направит в учреждения, оказывающее стационарную психиатрическую помощь. Пациент может рассчитывать на нее даже не имея направления.
Эмоциональное выгорание
Несколько месяцев утро у Елены начиналось не с чашки кофе, а с запросов. Военные, пожилые люди, которые остались одни в квартире, детские дома, больницы – все нуждались в помощи волонтеров. Поэтому многозадачность и непрерывная коммуникация сопровождали девушку с первых дней полномасштабного вторжения.
"В какой-то момент я начала уставать, нервничать. Работа, которая мне доставляла удовольствие, уже казалась чем-то не тем. Я чувствовала большую ответственность за людей, за то, чтобы помочь тем, кто в этом нуждается. Но все же сломалась", – говорит Елена.
Чувство усталости и разочарования пришло в момент, когда ситуация с безопасностью в городе улучшилась. Волонтеры стали менее нужны, появилось больше свободного времени и в тот момент начало "накрывать". Девушка говорит, что исчезло желание вообще что-то делать. А много свободного времени превратилось в мысли о ненужности и вопрос: зачем я это делаю.
Волонтеры несут не только огромную физическую нагрузку, но и эмоциональную (иллюстративное фото: УНИАН)
"Поддержала команда. Если бы не они, было бы в разы тяжелее вернуться в свой ритм. Они напомнили мне, зачем мы начали волонтерить. И это не для "спасибо", а для победы Украины. Я стала больше медитировать и балансировать с работой и волонтерством. Помогло, сейчас легче", – рассказывает она.
Волонтер Елена с первых дней вторжения выкладывалась "на полную". Но со временем ее организм истощился, она это игнорировала, в результате – физическая и моральная усталость переросла в эмоциональное выгорание.
"Выгорание – это когда ты постоянно работаешь только в одном направлении и не отдыхаешь. Это может получиться из того же синдрома выжившего – что "я не могу отдыхать, потому что ребята на "Азовстали" страдают", – объясняет Козинчук.
Он напоминает, что волонтерство – это добровольный процесс, принудить к нему невозможно, поэтому и оставить его абсолютно нормально.
В Минздраве рекомендуют волонтерам правильно организовать рабочий день, распределить задачи, нормализовать сон и уделять время себе. В противном случае возможно эмоциональное выгорание и тогда вообще не будет желания и возможности что-либо делать.
Синдром уцелевшего
На руках – младенец. Времени мало – с каждым днем ситуация в городе ухудшается. Из Киева в Винницу – в поисках "тишины", но российские ракеты летели во все города Украины. Виталия решила, что безопасность ребенка важнее всего, поэтому уехала в Италию.
"Я слышала взрывы. Я видела, как дрожали стекла окон от взрывной волны. В этот момент сердце приостановилось и я осознала – решение уехать было правильным. К тому же у меня начались фантомные сирены – звуки воздушной тревоги я слышала в своей голове даже тогда, когда их не было", – говорит она.
После переезда Виталия стала сильно нервничать: от постоянных ночных пробуждений и сидения в коридоре на неудобном стуле возле детской коляски, ее постоянно настигала усталость.
"И однажды я недосмотрела ребенка, он упал и травмировал голову. Тогда ближайшие три ночи мы провели в укрытии детской больницы под капельницами", – вспоминает собеседница.
Несмотря на то, что жизнь в итальянском городке была спокойной, девушка все время была в состоянии стресса и заразилась ковидом, а затем вирусом Коксаки. Вдобавок к этим болезням, постоянному стрессу и тяжелым переездам, она все равно чувствовала вину.
"Мне было стыдно делиться положительными моментами, которые время от времени происходили", – рассказывает Виталия.
Синдром уцелевшего отравляет жизнь даже тех, кто в относительной безопасности (иллюстративное фото: Getty Images)
Она вместе с дочерью прожила в Италии несколько месяцев, недавно только вернулась на родину. Но чувство вины никуда не исчезло.
Флэшбеки, раздражительность, чувство беспомощности, суицидальные мысли – это симптомы синдрома выжившего. Кроме того, у человека могут исчезнуть аппетит, нарушиться сон и появиться головные боли.
"Это может быть человек, который находится в безопасном месте, например в Берлине, но читает новости о том же Мариуполе. Это может быть военный, который потерял много своих. Как правило, эти люди ограничивают себя в любых эмоциях, они не позволяют себе радоваться, не позволяют себе горевать", – объясняет психолог Козинчук.
По его словам, люди с таким синдромом сдержанны, могут сидеть неделями и месяцами на одном и том же месте. Впрочем, правильным действием было бы обратиться к психотерапевту.
Ведь вина проходит после того, как человек осознает, что произошло, проводит рациональный анализ того, что можно было сделать, и поступил ли он правильно, а потом принимает решение: что делать дальше.
Психологи считают, что из этого состояния можно выйти только тогда, когда начнется процесс восстановления: пациент начнет ходить на работу, заниматься спортом и банально отдыхать.
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Симптомы ПТСР, эмоционального выгорания и синдрома выжившего похожи, но диагнозы разные, как и методы их преодоления. Специалисты призывают не ждать и обращаться к врачам, которые точно знают, что делать в таких случаях. Ведь игнорирование этих проблем только ухудшит общее состояние и решать их со временем будет все сложнее.