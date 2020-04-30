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ПСЖ досрочно признают чемпионом Франции из-за коронавируса

Новости » Спорт     30.04.2020 - 16:15
ПСЖ досрочно признают чемпионом Франции из-за коронавируса
Фото: ПСЖ досрочно станет чемпионом Франции (facebook.com/PSG)

Места в еврокубках распределят в соответствии с турнирной таблицей

"Пари Сен-Жермен" будет признан чемпионом Франции сезона-2019/20, который был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает газета L'Equipe.

На момент вынужденной паузы парижский клуб лидировал в Лиге 1. Команда в 27 матчах набрала 68 очков, опережая второе место на 12 очков.

Представительство в еврокубках будут распределены согласно турнирной таблице. "Марсель" и "Ренн" получат путевки в Лигу чемпионов, а "Лилль", "Реймс" и "Ницца" - в Лигу Европы. "Тулуза" и "Амьен" вылетят, а их места займут "Ланс" и "Лорьян". Стыковых матчей не будет.

Интересно, что "Лион" впервые с 1997 года не сыграет в еврокубках. Вскоре о решении должны объявить официально.

Также из-за пандемии досрочно завершили чемпионат Нидерландов, где решили не вручать чемпионский титул в нынешнем сезоне ни одной команде.

Напомним, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) настоятельно рекомендовал всем лигам завершить национальные чемпионаты по спортивному принципу, чтобы определить участников еврокубков на будущий год.

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