Психологічне насилля: МОЗ розповіло, як розпізнати та уникнути

Психологічне насильство - це поведінка, метою якої є заподіяння емоційної чи психологічної шкоди. Цей вид насильства може не завдавати фізичного болю, проте є не менш травматичним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.
За словами міністерства, поодинокі образи не можна вважати емоційним насильством, але якщо така поведінка стає систематичною, породжує в іншої людини страх, тривогу та порушує благополуччя - тоді це є проявом насильства.
Жертвою жорстокого ставлення можна стати в різних взаємовідносинах, у тому числі у взаємостосунках із батьками, романтичних чи професійних стосунках.
Якими є ознаки психологічного насильства:
Часто за незрозумілими словами сховані однозначно протиправні дії. Тому міністерство пояснило, які є види психологічного насильства:
Люди, які страждають від психологічного насильства, можуть відчувати розгубленість, страх, труднощі з концентрацією уваги та низьку впевненість у собі, а також тривогу, больові відчуття та прискорене серцебиття. Також люди, що систематично піддаються психологічному насиллю можуть мати панічні атаки.
Довгострокові наслідки можуть включати тривожні розлади, безсоння та соціальну замкнутість, а також психосоматичні розлади. У найтяжчих випадках психологічне насильство може призвести до суїцидальних спроб жертви.
"Хто б не чинив так із вами, пам’ятайте: ви цього не заслуговуєте, і це не ваша провина. Ніхто не має права вас ображати, принижувати чи обмежувати ваші права. Якщо ви або хтось із ваших знайомих зазнає психологічного насильства, варто звернутися за підтримкою до людини, які довіряєте чи за професійною допомогою до психолога", - наголосили в МОЗ.
Нагадаємо, РБК-Україна вже повідомляло, куди звертатися, щоб отримати допомогу.
Крім того, ми писали, що МОЗ хоче розробити програму медичної допомоги людям, які постраждали від домашнього насильства.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.