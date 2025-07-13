Психіатр розповів, як легко і без ліків впоратися з тривогою і депресією

У світі, сповненому стресів і викликів, збереження психічного здоров’я стає особливо важливим. Як уникнути тривоги та депресії та зберегти душевну рівновагу?

Доктор медичних наук, психіатр Борис Михайлов в ексклюзивному інтерв’ю для РБК-Україна пояснив, як організм реагує на стрес, чому важливо фізично “скидати” напругу, і які прості кроки допоможуть зберегти ментальне здоров’я.

Фізична відповідь на стрес: чому важливо "скидати" напругу

Наш організм реагує на стрес цілим комплексом фізіологічних змін. Експерт детально описує цю реакцію.

"На стрес ми відповідаємо підвищенням артеріального тиску та викидом адреналіну. Збільшуються частота серцевих скорочень і частота дихання, виникає напруження м'язів, підвищується рівень глюкози в крові. Це - фізична відповідь на стрес", - пояснює психіатр.

Ці реакції є природними механізмами, які готують нас до "боротьби або втечі".

Однак, з розвитком цивілізації ми маємо все менше можливостей для адекватної фізичної відповіді на стрес.

"А зазначені реакції накопичуються, і це потрібно “кудись дівати”. Має бути фізичне навантаження", - наголошує доктор.

Він підкреслює, що це не обов'язково мають бути інтенсивні тренування.

"Це можуть бути як заняття у спортзалі, так і звичайні прогулянки у дворі чи парку", - зазначає фахівець.

Регулярна фізична активність допомагає "витратити" накопичену енергію стресу, запобігаючи її негативному впливу на психіку.

Дозвілля, спілкування та світло: рецепти для психічного благополуччя

Окрім фізичного навантаження, важливу роль у профілактиці депресивних та тривожних станів відіграють дозвілля та соціальна активність.

"По можливості мають бути дозвілля і розваги. Навіть просто подивитися на цвітіння рослин - це відволікання від негативу", - радить психіатр.

Він пропонує прості, але ефективні способи відволіктися від повсякденних турбот.

"У торговому центрі можна ж не тільки здійснити покупки, а, наприклад, піти подивитися на рибок в акваріумі", - наводить приклад експерт.

Такі дрібниці можуть мати значний позитивний вплив на настрій.

Соціальні зв'язки також є критично важливими.

"Важливо приділити увагу рідним та близьким, зателефонувати друзям дитинства - тобто робити все, щоб не замикатися в собі", - підкреслює доктор.

Активне спілкування та підтримка соціальних зв'язків є потужним бар'єром проти самотності та ізоляції, які часто супроводжують депресивні стани.

Відвідування культурних подій також може бути чудовим способом відволікання.

Особливу увагу фахівець приділяє ролі світла, особливо в осінньо-зимовий період.

"В осінньо-зимовий період слід зосередитися на умовному подовженні світлового дня. У лікуванні депресії є навіть такий метод, як терапія світлом. Людину поміщають в кімнату з яскравим світлом на кілька десятків хвилин, а іноді й годин. Влітку ми маємо вдосталь природного світла, а от восени й взимку його бракує", - пояснює психіатр.

Нарешті, в умовах сучасної реальності, доктор наголошує на необхідності "мати свого психолога або психіатра, до якого можна будь-коли звернутися і проконсультуватися".