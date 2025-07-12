Психіатр назвав симптоми депресії, які категорично не можна ігнорувати

Часом кожен із нас переживає апатію чи занепад сил. Але як зрозуміти, що це не просто тимчасовий настрій, а справжня депресія - небезпечний стан, який потребує професійної допомоги?

Доктор медичних наук, психіатр Борис Михайлов в інтерв’ю для РБК-Україна розповів, як розпізнати тривожні симптоми, чому "світлі віконця" надвечір - це не знак покращення, і що допомагає повернути сенс життя навіть у темні часи.

Добова динаміка депресії: коли найгірше - вранці

Психіатр пояснює: один із найяскравіших діагностичних сигналів депресії - особливий добовий ритм емоційного стану.

"Інші хворобливі стани характеризуються тим, що людина найкраще почувається зранку і в першій половині дня, а втома, погіршення самопочуття та настрою спостерігаються ближче до вечора", – пояснює психіатр.

Однак у випадку депресії - усе навпаки.

"У разі депресії, навпаки, суб’єктивно найтяжчими годинами доби є перша половина дня, а надвечір з’являється 'світле віконце'", – наголошує експерт.

Це тимчасове "полегшення" часто вводить в оману, але не є ознакою одужання. Така ранкова важкість - один із чітких критеріїв депресії.

Фізичні симптоми: коли тіло говорить замість душі

Депресія впливає не лише на емоційний стан, а й на когнітивні функції та фізичне самопочуття.

"При цьому втрачається працездатність, насамперед розумова", – говорить доктор.

Людині стає складно виконувати найпростіші завдання, навіть знайомі та звичні.

"Людина робить усе 'на автоматі', витрачає значні зусилля на роботу, знайому їй багато років. Людині складно зрозуміти завдання і сконцентруватися на них", – деталізує фахівець.

Серед фізичних проявів - безсоння, зниження апетиту, а згодом - втрата ваги:

"Якщо такий пригнічений стан з цими супутніми симптомами триває більше як місяць, і людина не звертається по допомогу, а намагається зробити щось самотужки, то спостерігається і втрата маси тіла".

Депресія також здатна порушити гормональний баланс.

"У жінок порушується менструальний цикл. У чоловіків виникає еректильна дисфункція", – зазначає експерт.

Ангедонія: коли радість зникає, навіть якщо все добре

Один із найглибших проявів депресії - ангедонія, тобто втрата здатності відчувати задоволення.

"Від американців до нас прийшов термін "ангедонія" - втрата задоволення від звичного життя", – пояснює професор.

І це трапляється навіть тоді, коли об'єктивно все гаразд.

"Людину нічого не радує навіть тоді, коли все добре, нічого поганого не відбувається, у родині й на роботі все гаразд, об’єктивно немає ніяких неприємностей", – підкреслює психіатр.

Особливо болісним є той випадок, коли зникає навіть материнська любов.

"Деякі жінки навіть помічають, що у них зникає материнська любов до своїх дітей, а натомість з’являється байдужість", – наводить приклад експерт.

Стигма, допомога й сенс: як повернутися до життя

Попри небезпеку депресії, багато людей досі уникають звернення до психіатра, побоюючись суспільного осуду.

"У нас і досі зберігається стигма щодо психіатрії, тож багато людей не хочуть звертатися до спеціалізованої психіатричної мережі", – констатує професор.

Проте ситуація змінюється.

"Зараз розширюється мережа психологічної допомоги... У людей є можливість звернутися і в державну, і в приватну установу", – пояснює лікар.

Навіть якщо діагноз не підтвердиться, фахівець допоможе заспокоїтися й дати прості поради:

"Якщо людина била на сполох, але з медичного погляду з нею все гаразд, фахівці її заспокоюють і дають елементарні поради, як позбутися негативних думок".

Життя має сенс, навіть коли здається, що ні

Повернути відчуття контролю та радості допомагає цілеспрямована діяльність.

"Головне, що я хочу сказати: якщо це не хворобливий стан, ба навіть якщо і хворобливий, основне для людини - це мати цілеспрямовану діяльність, яка надає сенс життю", – підкреслює експерт.

Це може бути будь-що: робота, сім’я, волонтерство, хобі. Навіть якщо спочатку здається, що це штучно.

"Хай навіть ця діяльність буде здаватися дещо штучною, але вона має бути. Це і є сенсоутворювальним стрижнем, навколо якого будується життя; при цьому з психіки витісняються негативні думки", – пояснює доктор.

Лікар нагадує: втрата цього стрижня - одна з причин депресії серед українців за кордоном.

"Наші співвітчизники за кордоном, які не змогли влаштуватися на роботу, не вивчили мову, не бачать перспектив, а отже, і сенсу життя, якраз і стикаються з депресивними та тривожно-депресивними станами", – резюмує фахівець.

Депресія - не примха й не слабкість. Це хвороба, що має чіткі симптоми, специфічну динаміку та фізіологічні прояви. Але її можна й потрібно лікувати.

Не бійтеся звертатися по допомогу - це перший крок до повернення життя у яскравих фарбах.