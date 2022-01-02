"Проявлял чрезмерное внимание": в Николаевской области девушка убила знакомого в клубе

В Николаевской области 30-летняя женщина нанесла смертельное ранение в живот мужчине, который угрожал ей перед этим ножом, чтобы заставить ответить взаимностью. Ей грозит 15 лет лишения свободы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Николаевской области.

По предварительным данным сообщалось, что местный житель приставал к женщине в местном доме культуры. Чтобы она ответила ему взаимностью - погибший начал угрожать ей ножом.

"Нож она забрала и ударила им нетрезвого знакомого. От полученных ранений 25 - летний пострадавший скончался на месте происшествия", - пишет пресс-служба.

Правоохранители задержали женщину и начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 "Умышленное убийство". Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

В то же время в рамках первоочередных следственных действий, правоохранители установили, что мужчина и женщина были знакомы, проводили вместе время в местном Доме культуры и вместе употребляли алкогольные напитки.

"Конфликт между ними начался в помещении, а затем продолжился на улице. Его свидетелем стал работник клуба, который также вышел во двор. Из показаний свидетеля установлено, что на улице женщина забрала нож у мужчины, а работник клуба, чтобы прекратить ссору, прижал мужчину к стене", - добавляет пресс-служба.

Несмотря на то, что жизни женщины уже ничего не угрожало - она все равно ударила знакомого ножом в живот.

Сейчас девушка отказывается давать объяснения. В то же время никаких телесных повреждений она не получила.

"На основе первоочередных следственных действий следователи квалифицировали произошедшее как умышленное убийство и по согласованию с процессуальным руководителем женщине сообщено о подозрении", - пишет пресс-служба.