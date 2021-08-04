UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Провокация Минска": в Литве отреагировали на информацию о смерти мигранта

Автор: Мария Кучерявец

Глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас прокомментировал информацию о смерти мигранта на белорусско-литовской границе. Он назвал это провокацией Минска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

"Мы ожидали провокации со стороны белорусского режима. Вы можете видеть, что сами сообщения (о смерти мигранта - ред.) подготовлены заранее. Лукашенко приказал допросить свидетелей из местных жителей, которые нашли мигранта. Затем сообщили о том, что его обнаружили пограничники", - сказал он.

Как сообщают литовские пограничники, они не получали информации о данном инциденте от белорусской власти, и говорят, что узнали о смерти мигранта из средств массовой информации.

"Белорусские государственные СМИ не представили никаких доказательств произошедшего", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Государственный пограничный комитет Беларуси заявил о смерти человека на границе с Литвой, указав, что мужчина был не славянской внешности.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьЛитваМиграционный кризис