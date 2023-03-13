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Проводив "виховну бесіду". Нові деталі скандалу з побиттям строковика під Житомиром

Фото: з'явилися нові подробиці скандалу зі побиттям терміновика офіцером у Житомирській області (кадр відео)
Автор: Наталія Гурковська

Офіцер, який побив строковика в навчальному центрі в Житомирської області, назвав заподіяне "виховною бесідою". Наразі йому загрожує до 12 років в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань (ДБР).

"Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом побиття командиром взводу однієї із військових частин в Житомирській області підлеглого солдата", - йдеться в повідомленні.

В ДБР зазначають, що розслідування розпочато на підставі матеріалів військової служби правопорядку.

"З пояснень молодшого лейтенанта "виховну бесіду" із застосуванням ударів руками та ногами він провів через перебування солдата, начебто, у стані алкогольного сп’яніння", - йдеться в повідомленні на сайті ДБР.

У відомстві нагадали, що 11 березня у мережі з’явилося відео з побиттям строковика його командиром. У ході перевірки було підтверджено, що інцидент стався в одній із військових частин на Житомирщині того ж дня після обіду.

Детальніше про те, що сталося, читайте у матеріалі РБК-Україна.

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