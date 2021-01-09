ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Для проверки учеников и учителей: Австрия выделила школам 5 млн COVID-тестов

Вена, Суббота 09 января 2021 16:59
Для проверки учеников и учителей: Австрия выделила школам 5 млн COVID-тестов
Фото: Хайнц Фассманн (flickr.com/arselectronica)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр образования Австрии Хайнц Фассманн заявил о введении добровольного тестирования на коронавирус в австрийских школах. Для этого правительство выделит школам 5 миллионов наборов для COVID-тестирования.

Об этом сообщило агентство Reuters.

По словам Фассманна, ученики и учителя смогут по крайней мере дважды в неделю проверяться на коронавирус. Родителям учеников младших классов предложат тестировать своих детей дома, а старшие ученики смогут провериться в школе.

"Тестирование является правильным ответом для преодоления тяжелых месяцев до полного охвата вакциной", - сказал он.

Ввести добровольное COVID-тестирование решили, чтобы открыть школы, которые закрыли из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

"Будут родители, которые откажутся. Но в целом это возможность не только открыть школу, но и держать их открытыми", - подчеркнул Фассманн.

Напомним, в Австрии планируют продолжить общенациональный карантин по крайней мере до 24 января. Однако правительство хочет досрочно выйти из карантин благодаря массовому бесплатному тестированию.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире АвстрияшколаКоронавирус

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь