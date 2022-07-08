Проверки ТРЦ и информация об укрытиях: что делают в Киеве после трагедии в Кременчуге

Кипер рассказал, что после трагедии в Кременчуге столичные власти инициировали осуществление проверок ТЦ по соблюдению правил эвакуации во время "воздушной тревоги". По его словам, предотвратить тяжелые последствия вражеских ракетных ударов можно, следуя протоколу действий во время угрозы.

"Проверки будет проводить полиция совместно с ГСЧС. В случае нарушений этого требования субъекту хозяйствования грозит административная ответственность. Уголовная же наступает, если нарушение потянуло тяжкие последствия. Не хотелось бы ждать таких последствий в столице, поэтому такие проверки нужны", - пояснил прокурор.

Одновременно он подчеркнул, что важно с помощью медиа донести опасность пренебрежения сигналами "воздушной тревоги".

Руководитель столичной прокуратуры предположил, что обратится к киевским властям с просьбой разместить указатели месторасположения укрытий в столице. "Возможно, еще одно письмо местным властям направим - есть смысл визуализировать, например разместить таблички с указанием направления укрытия, алгоритма действий. Мы не можем заставить киевскую власть в этом направлении работать, но можем делать шаги вместе для обеспечения безопасности киевлян. По меньшей мере там, где от нас что - то зависит", - отметил Кипер.

В целом, по его словам, значительных проблем с укрытиями в столице нет. "Не думаю, что в Киеве есть серьезные проблемы с укрытием. Кроме бомбоубежищ, у нас есть метро, есть много домов с подземными паркингами", - сказал Кипер.