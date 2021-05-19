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Проверили на мышах. В Австралии заявили о создании лекарства от COVID

Автор: Даша Харченко

Австралийские ученые сообщили об успешных испытания на лабораторных мышах терапии против коронавируса. Лечение уменьшает количество вирусных частиц в организме на 99,9%.

Об этом сообщает пресс-служба Университета Гриффита.

Препарат разработали совместно с центром исследования и лечения рака City of Hope.

В университете говорят, что терапия лечит именно коронавирус, а не способствует более быстрому выздоровлению людей. В основе - технология миРНК, или малых интерферирующих РНК. миРНК способны атаковать непосредственно геном вируса и уничтожать его. Так вирус больше не может размножаться в организме.

Испытания на мышах показали, что терапия на основе миРНК уменьшала количество вирусных частиц в их организме на 99,9%. Кроме того, наночастицы, применяемые в терапии, могут сохраняться до года при температуре 4°C и до месяца - при комнатной температуре.

Ученые предполагают, что открытие может быть использовано для лечения пациентов с коронавирусом.

На очереди - испытания на людях.

Напомним, Индия не будет возобновлять крупные экспортные поставки вакцин от COVID-19 по крайней мере до октября. Поскольку все вакцины направляют для внутреннего использования, чтобы остановить вспышку коронавируса в стране. На фоне коронакризиса в Индии глобальный механизм COVAX столкнулся с нехваткой 140 млн доз вакцин от коронавируса.

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