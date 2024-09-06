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Проведуть розслідування. У харківському ТЦК підтвердили, що їхній співробітник побив чоловіка

П'ятниця 06 вересня 2024 19:25
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Проведуть розслідування. У харківському ТЦК підтвердили, що їхній співробітник побив чоловіка Фото: у Харкові виник скандал через дії співробітників ТЦК (zoda.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

У Харкові співробітник територіального центру комплектування побив чоловіка. За цим фактом буде проведено службове розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківський обласний ТЦК і СП у Facebook.

За даними ТЦК, інцидент стався 6 вересня під час роботи групи оповіщення. Чоловіки брутально відмовилися надавати свої документи для перевірки, а один із них почав непристойно ображати військовослужбовця.

Щоб врегулювати ситуацію, на місце викликали наряд поліції. Чоловіків доставили до районного ТЦК та СП для уточнення персональних даних. Один із них виявився військовозобов'язаним, він отримав направлення на проходження ВЛК.

"Командування Харківського ОТЦК та СП та Салтівського РТЦК та СП засуджує поведінку підлеглого військовослужбовця, який відреагував на провокацію. Призначено службове розслідування, за результатами якого будуть вжиті організаційні та дисциплінарні заходи", - зазначили у ОТЦК.

На час розслідування військовослужбовець не бере участі у роботі груп оповіщення. Також з співробітниками ТЦК проводять додаткові заняття, посилено контроль за дотриманням етичних норм.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 6 вересня, у мережі з'явилося відео, на якому можна помітити, як чоловіка у Харкові побиває військовослужбовець. Його називали співробітником ТЦК.

На інцидент відреагував уповноважений Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він підкреслив, що подібні випадки потребують швидкого розслідування.

До речі, вчора, 5 вересня, омбудсмен розповів про звернення жінки, яка стверджувала, що її батько помер після побиття в ТЦК.

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