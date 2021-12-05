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Провал разведки. В Индии расстреляли шахтеров, приняв их за боевиков

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Воскресенье 05 декабря 2021 10:24
Провал разведки. В Индии расстреляли шахтеров, приняв их за боевиков Фото: индийские силы безопасности (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Индийские военные расстреляли группу шахтеров, приняв их за боевиков. Инцидент произошел в штате Нагаленд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что в результате инцидента погибли, по меньшей мере, 14 гражданских и один сотрудник службы безопасности. Как заявили представители правительства Индии, подразделение Assam Rifles открыло беспорядочный огонь по грузовику, в котором ехали около 30 шахтеров.

Премьер-министр Нагаленда Нейфиу Рио заявил, что это стало возможным из-за "провала разведки" и происшествие будет расследовано. Инцидент произошел в деревне на границе с Мьянмой во время операции по подавлению повстанцев.

"Военнослужащие получили данные разведки о некотором движении боевиков в этом районе, и, увидев грузовик, они приняли шахтеров за повстанцев и открыли огонь, убив шестерых рабочих", - рассказал Reuters высокопоставленный полицейский на условиях анонимности.

После этого сотни местных жителей окружили лагерь Assam Rifles и вступили в бой с солдатами. В общей сложности погибли 14 гражданских и один военный.

Отменим, в индийском штате Нагаленд уже несколько десятилетий продолжается конфликт между этническими нагами и правительствами Индии и Мьянмы. Местный "Национал-социалистический совет Нагаленда" выступает за независимость региона.

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