Протокол Минздрава для лечения COVID-19 содержит роковые ошибки, - Онищенко

По его словам, Минздрав включил в новую редакцию официального протокола лечения COVID-19 рекомендации применять противовирусные препараты для больных легкой и средней тяжести, но не указал, какие именно. Между тем некоторые популярные препараты на самом деле могут иметь опасный эффект, считает эксперт.

"Опасность заключается в том, что некоторые из известных препаратов, которые принято считать противовирусными - это действительно иммуностимуляторы. Такие, как "Амизон", "Амиксин", "Гропринозин"... Их применение несет в себе риск возникновения гипореактивности (временного паралича) иммунной системы, что при COVID -19 чревато трагическими перспективами. То есть с выбором препарата для противовирусной терапии в домашних условиях, у нас больше вопросов, чем ответов", - говорит Онищенко.

Также он отмечает, что исследования препаратов этой группы для изучения гипореактивности иммунной системы, проведены не были, несмотря на настояние ряда экспертов.

Эксперт обращает внимание и на непонятные изменения в инструкции к одному из препаратов - "Амизону". В новой инструкции, утвержденной министром Ляшко в приложении 3 к приказу Минздрава от 10.09.2021 №1922, инесамиум йодид (действующее вещество "Амизона"), всегда считавшийся ингибитором гемагглютинина, подается уже как ингибитор РНК-полимеразы.

"Если 25 лет это был ингибитор гемагглютинина, и вдруг стал ингибитором РНК-полимеразы - как объяснить эту метаморфозу? Потому что выглядит это так, что механизм действия препарата меняется под "актуальную проблему", под спрос! Ведь гемагглютинин к SARS-CoV-2 не имеет никакого отношения, а через РНК-полимеразу, как уже стало известно, с ним можно эффективно бороться!Получается, что включив новый механизм действия (ингибирование РНК-полимеразы) и забрав старый (ингибитор гемагглютенина), производитель поменял вирус гриппа на коронавирус! Это недопустимо", - пишет Онищенко.

Кроме того, утверждает эксперт, из инструкции была убрана информация о том, что "Амизон" является мощным индуктором интерферона - то есть иммуностимулятором, применение которого при COVID-19 может оказаться опасным.

Между тем препараты этой группы продаются без рецептов и активно рекламируются, причем с привлечением ведущих специалистов Минздрава - в частности, Ольги Голубовской, фигурирующей в рекламных материалах Амизон-Макс.

По мнению главы Союза потребителей медицинских услуг, ситуация с формированием протокола, конфликтом интересов и внезапными непонятными изменениями в инструкции к препаратам требует реакции со стороны Генпрокуратуры.

"Они (чиновники Минздрава, - ред.) считают, если до них через два года дошло, что вирус нужно "глушить" как можно раньше, это нормальная скорость принятия решений... А введение одновременно взаимоисключающих препаратов, которые тормозят и стимулируют иммунную систему - это что? А неприкрытое фармлоббирование и присвоение безрецептурного статуса иммунотропным лекарствам, в т.ч., предназначенным для лечения особо опасного инфекционного заболевания? Теперь, господа разумные, если взяли на себя ответственность - отвечайте за более 90 тыс. смертей и за лидирующие позиции в мире по смертности", - резюмирует Онищенко.