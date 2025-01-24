Протизапальні препарати та вакцини можуть знизити ризик деменції: подробиці

Дослідження лікування деменції відкривають нові можливості для боротьби з захворюванням. Вчені виявили, що антибіотики, протизапальні засоби і вакцини можуть допомогти знизити ризик розвитку хвороби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За прогнозами, до 2050 року кількість людей, які страждають на деменцію, в усьому світі може сягнути 153 мільйонів осіб. Це створить серйозні виклики для систем охорони здоров'я та соціального захисту, що підкреслює необхідність прискореного пошуку ефективних методів лікування.

Хоча на ринку з'являються нові препарати для лікування деменції, вони з'являються занадто повільно. Експерти стверджують, що використання наявних ліків, уже схвалених для лікування інших захворювань, може значно прискорити процес пошуку ефективного лікування.

Нове дослідження, проведене Кембриджським і Ексетерським університетами, проаналізувало дані 14 досліджень, що охоплюють понад 130 мільйонів осіб. У результаті вчені знайшли кілька препаратів, які можуть бути пов'язані з ризиком деменції.

Особливу увагу привернув зв'язок між антибіотиками, противірусними препаратами та вакцинами, які можуть допомогти знизити ризик захворювання. Це відкриття підтверджує гіпотезу про те, що деякі випадки деменції можуть бути викликані вірусними або бактеріальними інфекціями.

Протизапальні препарати

Протизапальні препарати, такі як ібупрофен, також продемонстрували потенціал у зниженні ризику розвитку деменції. Запалення розглядається як один із ключових чинників, що сприяють широкому спектру захворювань, зокрема й деменції.

Дослідники виявили суперечливі дані щодо препаратів від артеріальної гіпертензії, антидепресантів і ліків від діабету. Деякі з них можуть знижувати ризик деменції, тоді як інші - підвищувати його. Ці дані потребують подальших досліджень для остаточної оцінки їхнього впливу на розвиток захворювання.

Доктор Джулія Дадлі з Alzheimer's Research UK зазначає, що результати дослідження ще потрібно підтвердити через клінічні випробування. Однак, перепрофілювання наявних препаратів, які вже пройшли етапи безпеки, може стати значним кроком у прискоренні пошуку лікування деменції.

"Це дослідження дає деяку початкову основу і показує, які препарати мають потенціал для повторного використання при лікуванні деменції та мають бути в пріоритеті для подальшого вивчення", - додав доктор Річард Оклі, заступник директора з досліджень та інновацій Товариства боротьби з хворобою Альцгеймера.