UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Противодействие сексуальным домогательствам в армии: комитет Рады поддержал закон

Автор: Юлия Струк

Верховной раде рекомендуют принять закон для противодействия сексуальным домогательствам. Такую рекомендацию дал комитет по правам человека по поводу законопроекта №5485.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

"В выводе, предоставленном главному комитету, рекомендуется проект закона о внесении изменений в некоторые законы об урегулирования вопроса реагирования, предупреждения и противодействия проявлениям дискриминации по признаку пола и сексуальных домогательств среди военнослужащих, № 5485, в первом чтении принять за основу", - говорится в сообщении.

Закон предлагает дополнить статью 11 Устава внутренней службы Вооруженных сил. Она определяет общие обязанности военнослужащих такой формулировкой "не допускать нарушений, связанных с дискриминацией по признаку пола или сексуальными домогательствами".

Командиров хотят обязать "организовывать и неуклонно лично придерживаться принципа обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин в служебной деятельности".

Согласно документу, служебное расследование, связанное с дискриминацией по признаку пола и сексуальным домогательствам, должна проводить комиссия, в состав которой назначаются по возможности представители обоих полов в равном соотношении.

Напомним, в Украине могут уравнять права мужчин и женщин военнослужащих в сфере соцзащиты. Предусмотрено осуществлять вещное, медицинское, психологическое и социальное обеспечение военных с учетом потребностей женщин и мужчин.

Читайте РБК-Украина в Google News
армиясексуальные домагательстваВерховная рада