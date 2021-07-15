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Противники ЛГБТ напали на журналиста в Грузии, тот частично потерял зрение

Автор: Даша Харченко

В Грузии оператор Общественного вещателя Илия Твалиашвили пострадал во время нападения противников ЛГБТ-сообщества. Вследствие этого он частично потерял зрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой "Радио Свобода".

Он отметил, что ослеп на один глаз и не знает, когда сможет вернуться к работе.

"Кто-то тащил меня за пояс камеры, кто-то за кабель, другие били меня кулаками. Я упал, и меня начали бить ногами. В основном били по голове, я кричал, но они не останавливались. Я потерял сознание и очнулся в машине полиции", - рассказал мужчина.

Напомним, в Тбилиси произошли столкновения у грузинского парламента. Там проходило сразу две акции - сторонников и противников ЛГБТ-сообщества.

В грузинском Министерстве внутренних дел уже отреагировали на инцидент. Министерство мобилизовало силовиков для поддержания общественного порядка, но в то же время призвало участников обеих акций не нарушать закон и воздержаться от призывов к насилию.

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