ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Против трех врачей Нацинститута рака возбудили дело из-за смерти пациентки

Автор: Дмитрий Левицкий

Правоохранители расследуют смерть пациентки Национального института рака Минздрава Украины. По этому делу трем врачам института сообщили о подозрении.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Первым подозреваемым является врач, который проводил анестезиологическое обеспечение операции женщины. Следствие считает, что врач перед операцией не провел предоперационную подготовку пациентки и ввел ей препараты, которые являются несовместимыми при одновременном введении. Это привело к смерти пациентки.

Еще двое подозреваемых - это лечащий врач и паталогоанатом. Им инкриминируют сокрытие этого преступления.

"Для сокрытия последствий лечащий врач пациентки и патологоанатом по результатам вскрытия тела внесли в медицинскую документацию недостоверные сведения о причине смерти женщины", - рассказали в прокуратуре.

Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения, а также отстранении от занимаемых должностей.

Напомним, в мае этого года правоохранители сообщили о подозрении исполняющему обязанности руководителя Национального института рака Александру Яцину. Ему инкриминировали мошенничество.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины халатность врачей