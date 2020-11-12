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Против трех врачей Нацинститута рака возбудили дело из-за смерти пациентки

Киев, Четверг 12 ноября 2020 20:03
Против трех врачей Нацинститута рака возбудили дело из-за смерти пациентки
Фото: Национальный институт рака (unci.org.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Правоохранители расследуют смерть пациентки Национального института рака Минздрава Украины. По этому делу трем врачам института сообщили о подозрении.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Первым подозреваемым является врач, который проводил анестезиологическое обеспечение операции женщины. Следствие считает, что врач перед операцией не провел предоперационную подготовку пациентки и ввел ей препараты, которые являются несовместимыми при одновременном введении. Это привело к смерти пациентки.

Еще двое подозреваемых - это лечащий врач и паталогоанатом. Им инкриминируют сокрытие этого преступления.

"Для сокрытия последствий лечащий врач пациентки и патологоанатом по результатам вскрытия тела внесли в медицинскую документацию недостоверные сведения о причине смерти женщины", - рассказали в прокуратуре.

Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения, а также отстранении от занимаемых должностей.

Напомним, в мае этого года правоохранители сообщили о подозрении исполняющему обязанности руководителя Национального института рака Александру Яцину. Ему инкриминировали мошенничество.

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