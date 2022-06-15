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Против руководства Украины готовился теракт. Его предотвратили, - Енин

Фото: Евгений Енин, заместитель министра внутренних дел (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинские правоохранители предотвратили теракт, который готовился против руководства Украины.

Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

По словам Енина, правоохранители получают информацию о различных подозрительных лицах от гражданского населения, что помогает проводить контрдиверсионные мероприятия.

"И именно благодаря информации из наших оперативных источников, удалось предупредить террористический акт против руководства нашего государства. И после победы об этом можно будет рассказано значительно больше", - сказал представитель МВД.

Напомним, издание The Times рассказывало про три попытки покушения на президента Украины Владимира Зеленского после начала полномасштабного вторжения России.

Сам Зеленский в интервью нидерландскому изданию NOS рассказывал о том, как иностранные лидеры прогнозировали его убийство через три дня после вторжения.

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