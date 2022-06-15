Против руководства Украины готовился теракт. Его предотвратили, - Енин

Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД .

"И именно благодаря информации из наших оперативных источников, удалось предупредить террористический акт против руководства нашего государства. И после победы об этом можно будет рассказано значительно больше", - сказал представитель МВД.

По словам Енина, правоохранители получают информацию о различных подозрительных лицах от гражданского населения, что помогает проводить контрдиверсионные мероприятия.

Напомним, издание The Times рассказывало про три попытки покушения на президента Украины Владимира Зеленского после начала полномасштабного вторжения России.

Сам Зеленский в интервью нидерландскому изданию NOS рассказывал о том, как иностранные лидеры прогнозировали его убийство через три дня после вторжения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.