UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Против родителей 16-летнего подозреваемого в ДТП в Харькове открыли дело

Автор: Анастасия Рокитна

К уголовной ответственности могут привлечь родителей 16-летнего водителя Infiniti Николая Харьковского. Он является фигурантом смертельного ДТП на проспекте Гагарина.

Об этом заявил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Суспильне".

"Открыто уголовное производство по статье 287 Уголовного кодекса Украины за допуск к управлению транспортными средствами людей, которые не имеют права управления, и по статье 166 - невыполнение родителями их обязанностей, что повлекло тяжкие последствия", - сказал Чубенко.

По его словам, подозрений в деле, касающемся обоих родителей, еще не выдвигали.

Статья 287 предусматривает наказание от штрафа до пяти лет лишения свободы. Ст. 166 - ограничение или лишение свободы от двух до пяти лет.

Напомним, Николая Харьковского отправили в СИЗО.

Ранее сообщалось, что на проспекте Гагарина в Харькове автомобиль Infiniti проехал перекресток на красный свет и на высокой скорости врезался в Chevrolet, в результате чего погиб водитель второго автомобиля.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТПХарьков