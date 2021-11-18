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Против родителей 16-летнего подозреваемого в ДТП в Харькове открыли дело

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Харьков, Четверг 18 ноября 2021 15:36
Против родителей 16-летнего подозреваемого в ДТП в Харькове открыли дело Фото: следователи открыли дело в отношении родителей 16-летнего Николая Харьковского (t me kharkiv1654)
Автор: Анастасия Рокитна

К уголовной ответственности могут привлечь родителей 16-летнего водителя Infiniti Николая Харьковского. Он является фигурантом смертельного ДТП на проспекте Гагарина.

Об этом заявил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Суспильне".

"Открыто уголовное производство по статье 287 Уголовного кодекса Украины за допуск к управлению транспортными средствами людей, которые не имеют права управления, и по статье 166 - невыполнение родителями их обязанностей, что повлекло тяжкие последствия", - сказал Чубенко.

По его словам, подозрений в деле, касающемся обоих родителей, еще не выдвигали.

Статья 287 предусматривает наказание от штрафа до пяти лет лишения свободы. Ст. 166 - ограничение или лишение свободы от двух до пяти лет.

Напомним, Николая Харьковского отправили в СИЗО.

Ранее сообщалось, что на проспекте Гагарина в Харькове автомобиль Infiniti проехал перекресток на красный свет и на высокой скорости врезался в Chevrolet, в результате чего погиб водитель второго автомобиля.

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