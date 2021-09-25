Против экс-директора УКФ возбудили уголовное производство

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу экс-директора УКФ Юлии Федив.

"57 млн убытков и уголовное производство – так выглядит благодарность государства за годы самоотдачи, тяжелого труда и развития целого учреждения", - говорит Федив.

За три года деятельности в основном проверяли институциональную поддержку и гранты.

"Интересно, что нет ни одного замечания по сути к проводимым мероприятиям грантополучателей, позиция Минкульта абсолютно пассивная, только тихо работают аудиторы, которых волновали только КВЭДы… По мнению ГАСУ, виновна во всех этих нарушениях только я - ведь я подписала договор. Договор, который прошел несколькоэтапную проверку Фонда, получил одобрение Наблюдательного совета и согласования Минкульта", - добавила экс-директор УКФ.