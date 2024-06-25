Проти виразки, після інсульту чи COVID: кому та як допомагає відновити сили Квертин

Квертин — унікальний препарат, який здатен відновити сили після важких хвороб та допомогти повернутися до активного життя. Його призначають пацієнтам, що перенесли інсульт або зіткнулися з виразковою хворобою. Цей препарат є незамінним помічником для тих, хто потребує швидкої та ефективної реабілітації. Квертин доступний у звичайних та інтернет-аптеках, де його можна придбати без рецепта, що робить процес відновлення ще більш доступним та зручним для кожного.

Показання для застосування Квертину

Препарат широко застосовується в медичній практиці для різних груп пацієнтів. Показання для його використання включають, наприклад, післяінсультну реабілітацію. Інсульт часто призводить до тривалої втрати фізичних та когнітивних функцій. Курс препарату Квертин допомагає покращити кровообіг, зменшити запалення та прискорити процес відновлення нервових клітин, що сприяє швидкому відновленню функцій мозку та тіла. Застосовується препарат і при лікуванні постковідної пневмонії. COVID-19 може спричиняти довготривалі симптоми, відомі як постковідний синдром. Квертин допомагає зменшити запалення, покращити імунну відповідь та відновити енергію, що робить його важливим компонентом у лікуванні та відновленні після цієї хвороби. Також Квертин застосовується у комплексній терапії:

ішемічної хвороби; клімактеричного синдрому; нейроциркуляторної дистонії; гломерулонефриту; гнійно-запальних процесів м'яких тканин; стенокардії тощо.

Квертин має протизапальні властивості, які допомагають зменшити запалення у шлунково-кишковому тракті. Він сприяє загоєнню виразок та покращує загальний стан шлунку, знижуючи симптоми болю та дискомфорту.

Побічні ефекти та протипоказання

Як і будь-який медичний препарат, Квертин може мати побічні ефекти, хоча вони виникають рідко. Найпоширеніші з них:

головний біль; легка нудота чи дискомфорт у шлунку; поколювання у кінцівках; алергічні реакції — свербіж, висипання на шкірі.

Його не варто призначати людям, що мають підвищену реакцію на кверцетин — основний компонент препарату. Не можна приймати Квертин вагітним та жінкам, що годують немовля, через відсутність достатньої кількості досліджень про безпеку використання у цих групах. Особам із серйозними захворюваннями печінки або нирок варто застосовувати його тільки під пильним наглядом лікаря, оскільки препарат може мати вплив на функціонування цих органів. Придбати Квертин можна у мережі аптек АНЦ, де цей препарат доступний без рецепта. Це забезпечує швидкий та зручний доступ до необхідного лікування для всіх, хто потребує підтримки у відновленні після важких захворювань.