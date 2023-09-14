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Проти тренду. Багаторічний лідер ПСЖ переїхав у Катар замість Саудівської Аравії

Доха, Четвер 14 вересня 2023 10:26
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Проти тренду. Багаторічний лідер ПСЖ переїхав у Катар замість Саудівської Аравії Фото: Марко Верратті приміряв футболку "Аль-Арабі" (facebook.com/alarabiclub1952)
Автор: Антон Федорців

Півзахисник збірної Італії Марко Верратті змінив французький "Парі Сен-Жермен" на катарський "Аль-Арабі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

30-річний хавбек переїхав на Близький Схід. Замість аравійської Професійної ліги італієць обрав Лігу зірок Катару.

Верратті підписав із "Аль-Арабі" контракт на 3 роки. ПСЖ отримав за хавбека орієнтовно 45 млн євро. У новій команді зірка збірної Італії виступатиме під 7-м номером. "Аль-Арабі" виграв конкуренцію за хавбека в аравійського "Аль-Хіляля".

Верратті віддав ПСЖ 11 сезонів. На "Парк де Пренс" він перебрався з рідної "Пескари" за 12 мільйонів ще в 2011 році. Загалом у складі парижан італієць провів 416 матчів у всіх турнірах, у яких забив 11 м'ячів і віддав 61 асист. Із "Парі Сен-Жермен" Верратті виграв 9 чемпіонських титулів, а у збірній Італії тріумфував на Євро-2020.

"Аль-Арабі" – занепалий катарський гранд. Столична команда здобула 7 чемпіонських титулів, але останнє "золото" виборола ще в сезоні 1996/97. Упродовж останніх двох років "червоні дияволи" виграли Кубок еміра Катару та Кубок федерації.

До слова, раніше розібрали мотиви Саудівської Аравії інвестувати в міжнародний спорт.

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