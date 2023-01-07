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Проти Трампа подали позов через смерть поліцейського під час штурму Капітолія, - NYT

Фото: Дональд Трамп, колишній президент США (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Проти експрезидента США Дональда Трампа подали позов через смерть правоохоронця під час штурму Капітолія. Від колишнього голови Білого дому вимагають відшкодування.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Позов подала давній партнер загиблого Сандра Гарза. Вона вимагає від колишнього президента й ще двох звинувачених у нападі на офіцера - Джорджа Таніоса та Джуліана Елі Хатера, 10 млн доларів відшкодування.

Хатер вже визнав себе винним у нападі, а Таніос - визнав себе винним у скоєнні проступку.

"Жахливі події 6 січня 2021 року, включаючи трагічну, протиправну смерть офіцера Сікніка, були прямим і передбачуваним наслідком протиправних дій відповідачів. Відповідачі несуть відповідальність за травми і руйнування, що послідували за цим", - йдеться в позові.

Зазначається, що офіцер Сікнік помер на наступний день після нападу, однак судмедексперт постановив, що це сталось через природні причини - численні інсульти, які сталися через кілька годин після протистояння натовпу, однак вони зіграли свою роль у його стані.

Гарза переконана у тому, що Трамп є винуватцем насильства, яке сталося під час штурму Капітолія. Також у позові цитуються висновки комітету Палати представників в яких йдеться про те, що комісія "зробила низку кримінальних направлень" проти колишнього президента "на основі своїх висновків про "достатні докази одного або більше потенційних порушень".

Тим часом прессекретар Трампа назвав позов безпідставною атакою.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Комітет Конгресу США нещодавно заявив про необхідність пред'явити кримінальне звинувачення Трампу через події щодо штурму Капітолія.

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Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп