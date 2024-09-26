Проти куль та гранат: кросовер Skoda Kodiaq отримав броньовану версію

Кросовер Skoda Kodiaq отримав броньовану версію. Модифіковане авто відтепер має броньовані двері, куленепробивне скло, шини Run-Flat, світлову сигналізацію та ін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
Компанія Skoda представила броньовану версію Kodiaq першого покоління, розроблену компанією Skoda UK у співпраці з експертами з безпеки UTAC Special Vehicles.
Цікаво, що спеціальний броньований автомобіль базується на оновленому Kodiaq першого покоління, а не на новому поколінні, яке дебютувало минулого року. Зовнішні зміни обмежуються стробоскопами на решітці, бампері та дверях багажника, оскільки мета розробників полягала в тому, щоб внести мінімум відмінностей та щоб новинка була якомога більш схожою на серійну модель.
Всередині 8-дюймовий сенсорний екран інформаційно-розважальної системи перетворився на "комунікаційний центр" із GPS і спеціальними елементами керування аварійним освітленням та системою сирен. Кросовер від Skoda також оснащено куленепробивним склом і "великими модифікаціями" пасажирської камери з додаванням сталевої броні.
Інженери Skoda також допрацювали підвіску та гальма. Усі чотири колеса оснащені системою фіксації шини, яка запобігає розбортуванню колеса, навіть якщо воно повністю спущене.
У Skoda кажуть, що модифікований Kodiaq забезпечує кульостійкість "різних пістолетів і штурмових гвинтівок", а також вибухову стійкість до "гранат і вибухових речовин". Заявлено, що чеський кросовер був розроблений відповідно до вимог PAS 300 і PAS 301.
Сертифікація вимагала ретельного тестування корисного навантаження, прискорення, максимальної швидкості, керованості та гальмування. Окрім того, на авто випробували більш ніж 200 боєприпасів.
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