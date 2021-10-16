Протесты против COVID-пропусков во Франции собрали более 40 тысяч человек

В Париже на демонстрации вышли около 5 тыс. человек, в Лионе - всего 400. По всей стране полиция задержала пять человек, в том числе троих в Париже. Ни один полицейский не пострадал.

В прошлую субботу в акциях протеста приняли участие 45 тыс. человек.

Главной причиной недовольства населения является расширение зоны действия санитарных пропусков.