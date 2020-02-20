Протесты в Новых Санжарах: митингующие напали на автобусы, побиты стекла

Фото: протесты в Новых Санжарах (РБК-Украина)

В результате нападения протестующие побили стекла в автобусах

Митингующие в Новых Санжарах напали на автобусы, в которых находятся эвакуированные из китайского города Уханя украинцы. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В результате нападения протестующие побили стекла в автобусах.

В автобусах находились 45 граждан Украины и 28 иностранцев (граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля).

В автотранспорте находились украинцы из Мариуполя, Кривого Рога, Киева, Полтавской, Харьковской, Николаевской, Кировоградской, Львовской, Волынской, Днепропетровской, Винницкой, Хмельницкой, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Закарпатской, Одесской областей.

Утром 20 февраля они прилетели в аэропорт Харькова, после чего на автобусах они были доставлены в Полтавскую область.

Фото: протесты в Новых Санжарах (РБК-Украина)

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук на фоне протестов в Новых Санжарах из-за размещения эвакуированных из Китая вылетел в Полтавскую область.

Ранее депутаты поселкового совета Новых Санжар обратились к президенту Владимиру Зеленскому. В частности, от него потребовали не допустить размещения в медицинском центре эвакуированных из Китая. По словам депутатов, в этом центре нет условий для пребывания карантинного типа, изоляторов, боксов и надлежащей вентиляционной системы.

Позже в Новых Санжарах возобновились столкновения на пути к медицинскому заведению, где планируют разместить эвакуированных из Уханя украинцев, в результате чего один человек пострадал. Нацгвардия начала оттеснять протестующих по мосту в сторону санатория. В результате завязалась потасовка, к санаторию пытались проехать микроавтобусы Национальной полиции.