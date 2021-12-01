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Протестируют всех. В Дании зараженный "Омикроном" посетил концерт с 2 тысячной публикой

Автор: Мария Кучерявец

Датское управление здравоохранения заявило, что у человека, посетившего концерт с 2 тысячной публикой, обнаружили штамм "Омикрон". Из-за чего теперь на COVID протестируют всех там присутствующих зрителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The National News.

По информации местных СМИ, концерт состоялся в северном городе Ольборг в минувшую субботу. Там, в концертном зале находилось около 1600 человек.

Указано, что у всех посетителей перед входом требовали предъявить "ковид-пропуска", удостоверяющие прохождение вакцинации от коронавируса, или отрицательный тест.

В свою очередь директор заведения заявил, что во время субботнего концерта сотрудники соблюдали правила.

"Мы строго следуем инструкциям. В связи с этим никто не зашел в заведение без "наковальни пропуска", - отметил он.

Впрочем, местные СМИ добавляют, что во время концерта, в соседнем зале состоялось еще одно мероприятие, на котором присутствовали около 400 человек.

Вследствие чего всех, кто посетил в субботу эти мероприятия (около 2 тысяч человек) обязали пройти ПЦР-тестирование.

Напомним, Европейский союз намерен рекомендовать странам-участницам пересматривать правила въезда, чтобы сдержать распространение штамма коронавируса "Омикрон"

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