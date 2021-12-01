ru ua
Ср, 01 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Протестируют всех. В Дании зараженный "Омикроном" посетил концерт с 2 тысячной публикой

Новина українською →
Дания, Среда 01 декабря 2021 12:58
Протестируют всех. В Дании зараженный "Омикроном" посетил концерт с 2 тысячной публикой Фото: штамм "Омикрон" в Дании обнаружили у человека, посетившего концерт с 2 тысячами зрителей (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Датское управление здравоохранения заявило, что у человека, посетившего концерт с 2 тысячной публикой, обнаружили штамм "Омикрон". Из-за чего теперь на COVID протестируют всех там присутствующих зрителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The National News.

По информации местных СМИ, концерт состоялся в северном городе Ольборг в минувшую субботу. Там, в концертном зале находилось около 1600 человек.

Указано, что у всех посетителей перед входом требовали предъявить "ковид-пропуска", удостоверяющие прохождение вакцинации от коронавируса, или отрицательный тест.

В свою очередь директор заведения заявил, что во время субботнего концерта сотрудники соблюдали правила.

"Мы строго следуем инструкциям. В связи с этим никто не зашел в заведение без "наковальни пропуска", - отметил он.

Впрочем, местные СМИ добавляют, что во время концерта, в соседнем зале состоялось еще одно мероприятие, на котором присутствовали около 400 человек.

Вследствие чего всех, кто посетил в субботу эти мероприятия (около 2 тысяч человек) обязали пройти ПЦР-тестирование.

Напомним, Европейский союз намерен рекомендовать странам-участницам пересматривать правила въезда, чтобы сдержать распространение штамма коронавируса "Омикрон"

Читайте РБК-Украина в Google News
Дания Коронавирус
NEWS
Экономический паспорт и гражданство для диаспоры: основные заявления из послания Зеленского к Раде
Экономический паспорт и гражданство для диаспоры: основные заявления из послания Зеленского к Раде
DAILY
Андрей Ермак: Атакуя государство, олигархи угрожают самому существованию Украины
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Андрей Ермак: Атакуя государство, олигархи угрожают самому существованию Украины