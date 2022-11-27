Протести докотилися до Шанхаю через жертви COVID-обмежень

Протести в Шанхаї спалахнули після смертельної пожежі в китайському регіоні Сіньцзяні, в якій загинуло десять людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.
Мешканці зібралися у суботу ввечері на міській вулиці Улумуці на пікет, який рано-вранці у неділю перетворився на акцію протесту.
"Зніміть блокування для Урумчі, зніміть блокування для Сіньцзяна, зніміть блокування для всього Китаю!" кричали натовпи у Шанхаї.
У якийсь момент велика група людей почала кричати: "Геть Комуністичну партію Китаю, геть Сі Цзіньпіна, звільніть Урумчі!".
Велика група поліціянтів намагалася розігнати протест.
Нагадаємо, у китайському місті Урумчі на заході країни розпочалися акції протесту проти карантинних заходів, які вживає влада у боротьбі з новою хвилею COVID-19. Причиною стала загибель людей під час пожежі у житловому комплексі, заблокованому через антиковидні обмеження.
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