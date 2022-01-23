Протест против COVID-ограничений и вакцинации: в Брюсселе протестующих разогнали водометами

В воскресенье, 23 января, в столице Бельгии Брюсселе тысячи людей вышли на протест против COVID-огрничений и вакцинации. Однако полиция применила водометы и слезоточивый газ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.
Так, демонстранты вышли на улицы города. Они выступали против прививок от COVID-19 и других ограничений. Люди скандировали "Свободу!".
По данным полиции, в протесте участвовали около 50 тысяч человек. Чтобы остановить его после проигнорированных предупреждений правоохранители использовали водомет.ы Также применили и слезоточивый газ. Так им удалось разогнать демонстрантов.
Напомним, в Нидерландах театры и музеи открылись в качестве спортзалов и парикмахерских. Так учреждения выразили свой протест против продолжения общенационального карантина.