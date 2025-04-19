Протест проти ЛГБТ-фестивалю у Києві: найактивніших учасників бійки відвезли в поліцію

Сьогодні у Києві біля кінотеатру "Жовтень" проходив ЛГБТК+ фестиваль Sunny Bunny, де сталася бійка. Найактивніших учасників цієї бійки відвезли до поліції.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіли в столичній поліції.

Зокрема, біля кінотеатру "Жовтень" стався конфлікт між двома групами молодиків. Правоохоронці розборонили бійку, а найбільш активних відвезли в Подільське управління поліції. Наразі їхнім діям дають правову оцінку.

Що передувало

Біля кінотеатру, де проходив фестиваль ЛГБТ-кіно Sunny bunny зібрались активісти за традиційні цінності. Надалі у мережі з'явилися кадри, на яких було видно сутичку між поліцейськими та представниками організації "Права молодь", які протестували проти кінофестивалю. Заздалегідь було відомо, що активісти правих спілок планували провести акцію протесту проти показу кінопрограми "Квірчик", що, за їхніми словами, пропагує ЛГБТ-цінності серед неповнолітніх.

У мережі писали, для запобігання порушення громадського порядку були розгорнуті десятки поліцейських та автозаків. Близко 39 молодиків було запрошено до райвідділку до перевірки.

Детальніше про те, що сталося - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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