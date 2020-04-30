Протест под Кабмином и рост числа заболевших COVID-19: новости за 29 апреля

Пандемия коронавируса в Украине приближается к пику, предприниматели устроили акцию протеста под Кабмином, Кабмин назначил нового главу Государственной налоговой службы. Подробнее о том, что произошло в среду, 29 апреля, - в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине

Пандемия коронавируса в Украине приближается к пику. Несмотря на увеличившееся число вылечившихся, Минздрав фиксирует значительный рост числа новых заболевших COVID-19. На данный момент заражены 9866 граждан страны, умерли от осложнений инфекции 250, выздоровели 1103.

Количество заразившихся в Черновицкой области и Киеве многократно превышает остальные регионы. Подробнее о географии распространения коронавируса, а также статистика Минздрава - в материале РБК-Украина.

В Черновицкой области умерли трое медицинских работников, у которых ранее подтвердили коронавирус.

В среднем ход коронавирусной болезни в Украине от момента обнаружения до отрицательного ПЦР-теста, то есть выздоровления, длится 18-21 день.

Количество лабораторно подтвержденных летальных исходов от коронавируса в Великобритании превысило 26 тысяч.

Администрация американского президента Дональда Трампа приказала спецслужбам установить, был ли факт скрытия пандемии коронавируса Китаем и Всемирной организацией здравоохранения.

Предприниматели устроили акцию протеста под Кабмином: требовали ослабить карантин

Вчера, 29 апреля, под Кабинетом министров представители малого и среднего бизнеса организовали акцию протеста с требованием ослабить карантинные меры.

Отмечается, что в акции принимали участие около 500 человек. Они частично перекрыли машинами улицу Грушевского, из-за чего правоохранители вызвали эвакуаторы, чтобы убрать транспортные средства, которые нарушают правила дорожного движения. В связи с этим между протестующими и правоохранителями произошел конфликт.

Также полицейские напали на журналиста "Громадського" Богдана Кутепова и сломали его технику.

Назначение Саакашвили в Кабмин: президент Грузии выступила с заявлением

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила озабоченность дальнейшей судьбой отношений Тбилиси и Киева из-за возможного назначения Михаила Саакашвили в украинский Кабмин. Об этом говорится на сайте президента Грузии.

Зурабишвили отметила недопустимость вмешательства во внутренние дела и кадровую политику другого государства, однако считает "неприемлемым и непонятным" назначение Саакашвили.

МАУ после длительной задержки разрешили выполнить рейс с заробитчанами в Лондон

После длительной задержки украинской авиакомпании МАУ разрешили выполнить рейс Киев-Лондон с заробитчанами.

Рейс Киев-Лондон с украинскими заробитчанами должен был состояться вчера в 12:40. Однако его исполнение было запрещено Государственной авиационной службой Украины. Около 18:40 пассажирам все же выдали билеты и разрешили пройти регистрацию на рейс. Уже в 21:30 самолет поднялся в воздух.

Рейс был организован британским работодателем для доставки украинцев, которые имеют долгосрочный контракт.

БТРы, артиллерия и 100 тонн боеприпасов: в двух областях выявили рекордный арсенал оружия

В Донецкой и Днепропетровской областях обнаружили самый крупный с начала войны на Донбассе незаконный арсенал оружия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

Найдены БТРы, артиллерия и 100 тонн боеприпасов. В частности - тысячи боевых гранат и более полумиллиона патронов различного калибра.

Кабмин назначил нового главу Налоговой

Кабинет министров назначил Алексея Любченко новым главой Государственной налоговой службы. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

До этого Любченко с 2015 года занимал должность советника главы Государственной фискальной службы, а также первого вице-президента в ПАТ "Украгрохимхолдинг".

НБУ введет в обращение монету 10 гривен

Национальный банк Украины с 3 июня 2020 года введет в обращение монеты номиналом 10 гривен, которые постепенно заменят соответствующие банкноты. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в пресс-службе, с 3 июня монеты номиналом 10 гривен станут действительным платежным средством на территории Украины, ими можно свободно рассчитаться в торговой сети или осуществлять операции в банках.

Синоптики кардинально изменили прогноз на май: тепла не ждите

Погода в Украине в мае будет не такой теплой и засушливой, как прогнозировалось раньше. Чем ближе май, тем более точный прогноз дают синоптики, и он не особо утешителен. Судя по данным некоторых ресурсов, в мае в стране будет не особо комфортная температура. Прогноз синоптиков Gismeteo, Украинского гидрометцентра, Метеопрог и AccuWeather в материале Styler.

Синоптики ресурса Gismeteo прогнозируют, что май в этом году будет довольно суровым. Осадков будет много на Западе, а на Севере температура будет достигать даже +11 днем.