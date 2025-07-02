Протест через заборону абортів: в Івано‑Франківську вимагають скасувати звернення депутатів

Від депутатів Івано-Франківської міської ради вимагають відкликати звернення до керівництва держави щодо захисту життя та підтримки інституту сім'ї, яке пропонує, зокрема, заборонити аборти в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідну петицію.
27 червня 2025 року на порталі електронних петицій до влади міста Івано-Франківськ було створено петицію з вимогою "відкликати звернення Івано-Франківської міської ради щодо заборони абортів".
"27 червня Івано-Франківська міська рада звернулась до ВРУ з ініціативою заборонити аборти та закріпити в Конституції норму про охорону життя "від зачаття до природної смерті", - йдеться у тексті документа.
Автор петиції Христина С. наголосила, що таке звернення депутатів "порушує базові права жінок":
"Аборт є медичною послугою, що гарантується українським законодавством та міжнародними зобов'язаннями України. Крім того, такі рішення виходять за межі повноважень міської ради", - додається в електронному документі.
З огляду на це, підписанти петиції вимагають:
Варто зазначити також, що станом на 14:50 середи, 2 липня, під петицією вже було зібрано 290 підписів.
"Для розгляду петиції до 25.09.2025 ще потрібно зібрати підписів - 0", - зазначається під нею.
Нагадаємо, 27 червня 2025 року депутати Івано-Франківської міської ради затвердили звернення до керівництва держави щодо захисту життя та підтримки інституту сім'ї. Однією з основних їхніх вимог стала заборона абортів в Україні.
Автори звернення висловили думку, що "через легальний статус аборти набули надзвичайного поширення, що має свої незворотні наслідки на фізичному, психічному, духовному рівнях для всього народу".
Крім того, депутати наголосили, що в Україну "прийшла справжня демографічна катастрофа" та запропонували запровадити нові виплати при народженні кожної дитини й низку інших змін.
Тим часом Володимир Зеленський раніше розповідав, будучи ще кандидатом у президенти України, що не підтримує ідею заборони на аборти, оскільки таке рішення "людина повинна приймати сама".
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