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Протест через заборону абортів: в Івано‑Франківську вимагають скасувати звернення депутатів

В Івано-Франківську від депутатів вимагають відмовитись від ідеї про заборону абортів (фото: wikipedia.org/Ennkko)
Автор: Ірина Костенко

Від депутатів Івано-Франківської міської ради вимагають відкликати звернення до керівництва держави щодо захисту життя та підтримки інституту сім'ї, яке пропонує, зокрема, заборонити аборти в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідну петицію.

Про що йдеться у петиції до місцевої влади

27 червня 2025 року на порталі електронних петицій до влади міста Івано-Франківськ було створено петицію з вимогою "відкликати звернення Івано-Франківської міської ради щодо заборони абортів".

"27 червня Івано-Франківська міська рада звернулась до ВРУ з ініціативою заборонити аборти та закріпити в Конституції норму про охорону життя "від зачаття до природної смерті", - йдеться у тексті документа.

Автор петиції Христина С. наголосила, що таке звернення депутатів "порушує базові права жінок":

  • на охорону здоров'я;
  • на приватність;
  • на вільний вибір.

"Аборт є медичною послугою, що гарантується українським законодавством та міжнародними зобов'язаннями України. Крім того, такі рішення виходять за межі повноважень міської ради", - додається в електронному документі.

З огляду на це, підписанти петиції вимагають:

  • відкликати звернення депутатів;
  • утримуватися від подібних ініціатив у майбутньому;
  • захищати право жінок на доступ до медичної допомоги.

Варто зазначити також, що станом на 14:50 середи, 2 липня, під петицією вже було зібрано 290 підписів.

"Для розгляду петиції до 25.09.2025 ще потрібно зібрати підписів - 0", - зазначається під нею.

Петиція до влади Івано-Франківська (скриншот: petition.mvk.if.ua)

Нагадаємо, 27 червня 2025 року депутати Івано-Франківської міської ради затвердили звернення до керівництва держави щодо захисту життя та підтримки інституту сім'ї. Однією з основних їхніх вимог стала заборона абортів в Україні.

Автори звернення висловили думку, що "через легальний статус аборти набули надзвичайного поширення, що має свої незворотні наслідки на фізичному, психічному, духовному рівнях для всього народу".

Крім того, депутати наголосили, що в Україну "прийшла справжня демографічна катастрофа" та запропонували запровадити нові виплати при народженні кожної дитини й низку інших змін.

Тим часом Володимир Зеленський раніше розповідав, будучи ще кандидатом у президенти України, що не підтримує ідею заборони на аборти, оскільки таке рішення "людина повинна приймати сама".

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