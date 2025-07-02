Протест через заборону абортів: в Івано‑Франківську вимагають скасувати звернення депутатів

Від депутатів Івано-Франківської міської ради вимагають відкликати звернення до керівництва держави щодо захисту життя та підтримки інституту сім'ї, яке пропонує, зокрема, заборонити аборти в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідну петицію .

Про що йдеться у петиції до місцевої влади

27 червня 2025 року на порталі електронних петицій до влади міста Івано-Франківськ було створено петицію з вимогою "відкликати звернення Івано-Франківської міської ради щодо заборони абортів".

"27 червня Івано-Франківська міська рада звернулась до ВРУ з ініціативою заборонити аборти та закріпити в Конституції норму про охорону життя "від зачаття до природної смерті", - йдеться у тексті документа.

Автор петиції Христина С. наголосила, що таке звернення депутатів "порушує базові права жінок":

на охорону здоров'я;

на приватність;

на вільний вибір.

"Аборт є медичною послугою, що гарантується українським законодавством та міжнародними зобов'язаннями України. Крім того, такі рішення виходять за межі повноважень міської ради", - додається в електронному документі.

З огляду на це, підписанти петиції вимагають:

відкликати звернення депутатів;

утримуватися від подібних ініціатив у майбутньому;

захищати право жінок на доступ до медичної допомоги.

Варто зазначити також, що станом на 14:50 середи, 2 липня, під петицією вже було зібрано 290 підписів.

"Для розгляду петиції до 25.09.2025 ще потрібно зібрати підписів - 0", - зазначається під нею.

Петиція до влади Івано-Франківська (скриншот: petition.mvk.if.ua)