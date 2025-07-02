ua en ru
Ср, 02 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Протест через заборону абортів: в Івано‑Франківську вимагають скасувати звернення депутатів

Середа 02 липня 2025 14:52
UA EN RU
Протест через заборону абортів: в Івано‑Франківську вимагають скасувати звернення депутатів В Івано-Франківську від депутатів вимагають відмовитись від ідеї про заборону абортів (фото: wikipedia.org/Ennkko)
Автор: Ірина Костенко

Від депутатів Івано-Франківської міської ради вимагають відкликати звернення до керівництва держави щодо захисту життя та підтримки інституту сім'ї, яке пропонує, зокрема, заборонити аборти в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідну петицію.

Про що йдеться у петиції до місцевої влади

27 червня 2025 року на порталі електронних петицій до влади міста Івано-Франківськ було створено петицію з вимогою "відкликати звернення Івано-Франківської міської ради щодо заборони абортів".

"27 червня Івано-Франківська міська рада звернулась до ВРУ з ініціативою заборонити аборти та закріпити в Конституції норму про охорону життя "від зачаття до природної смерті", - йдеться у тексті документа.

Автор петиції Христина С. наголосила, що таке звернення депутатів "порушує базові права жінок":

  • на охорону здоров'я;
  • на приватність;
  • на вільний вибір.

"Аборт є медичною послугою, що гарантується українським законодавством та міжнародними зобов'язаннями України. Крім того, такі рішення виходять за межі повноважень міської ради", - додається в електронному документі.

З огляду на це, підписанти петиції вимагають:

  • відкликати звернення депутатів;
  • утримуватися від подібних ініціатив у майбутньому;
  • захищати право жінок на доступ до медичної допомоги.

Варто зазначити також, що станом на 14:50 середи, 2 липня, під петицією вже було зібрано 290 підписів.

"Для розгляду петиції до 25.09.2025 ще потрібно зібрати підписів - 0", - зазначається під нею.

Протест через заборону абортів: в Івано‑Франківську вимагають скасувати звернення депутатівПетиція до влади Івано-Франківська (скриншот: petition.mvk.if.ua)

Нагадаємо, 27 червня 2025 року депутати Івано-Франківської міської ради затвердили звернення до керівництва держави щодо захисту життя та підтримки інституту сім'ї. Однією з основних їхніх вимог стала заборона абортів в Україні.

Автори звернення висловили думку, що "через легальний статус аборти набули надзвичайного поширення, що має свої незворотні наслідки на фізичному, психічному, духовному рівнях для всього народу".

Крім того, депутати наголосили, що в Україну "прийшла справжня демографічна катастрофа" та запропонували запровадити нові виплати при народженні кожної дитини й низку інших змін.

Тим часом Володимир Зеленський раніше розповідав, будучи ще кандидатом у президенти України, що не підтримує ідею заборони на аборти, оскільки таке рішення "людина повинна приймати сама".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Івано-Франківськ Конституция беременность Виплати на дитину Діти Вагітна жінка Депутати
Новини
Росіяни двічі проривалися до Дачного. Генштаб розповів, що з ними сталося
Росіяни двічі проривалися до Дачного. Генштаб розповів, що з ними сталося
Аналітика
Зеленський звільнить Шмигаля? Чому в Україні знову заговорили про зміну уряду
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Зеленський звільнить Шмигаля? Чому в Україні знову заговорили про зміну уряду