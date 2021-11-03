Протест "антивакцинаторов" в Киеве: к охране правопорядка привлекли Нацгвардию

Представители структурных подразделений столичной полиции, в том числе сотрудники взрывотехнической службы, сотрудники полиции диалога, а также военнослужащие Нацгвардии следят за правопорядком, сообщили в полиции.

"Полицейские обращаются к организаторам и участникам акции соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и содействовать в исполнении ими служебных обязанностей", - говорится в сообщении.

Протест"антивакцинаторов"

В Киеве люди протестуют против вакцинации от коронавируса и требуют от властей отмены карантинных ограничений.

Реакция главы Минздрава

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко отреагировал на митинг "антивакцинаторов" в Киеве. Он его назвал намешкой над медиками.

"Собрание людей, которые мы видим сегодня с призывами не вакцинироваться - это, на мой взгляд, насмешка над нашими медиками и над семьями, которые к сожалению, потеряли своих родных из-за ковида", - заявил он на брифинге.