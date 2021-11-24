UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Протест антивакцинаторов в Киеве. Митингующие идут к СБУ, движение транспорта перекрыто

Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве протестуют противники обязательной вакцинации от коронавируса. Участники протеста идут к зданию Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Антивакцинаторы устроили марш. Были под зданием Рады, а теперь через Крещатик идут к СБУ, сообщил корреспондент издания.

В акции протеста принимают участие около тысячи человек.

Участники акции принесли с собой плакаты с лозунгами "Нет чипизации", "Мировой заговор сил зла против Бога и человечества", "Стоп геноцид" и "Свободу Остапу Стахиву".

Фото: в Киеве протестуют антивакцинаторы (Виталий Носач, РБК-Украина)

Они говорят, что приехали из разных частей страны.

Фото: в Киеве протестуют антивакцинаторы (Виталий Носач, РБК-Украина)

Напомним, в центре Киева, в связи с проведением массового мероприятия, ограничили движение транспорта.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевСлужба безопасности Украиныантивакцинатор