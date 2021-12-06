Просят номер карты для "выплат" за вакцинацию. Украинцам рассылают сообщения якобы от "Минздрава"

Глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что от имени министерства присылают украинцам информацию с просьбой прислать номер карты. Якобы для получения 1000 гривен за полный курс прививки.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг министра.
Он сообщил, что Минздрав таких сообщений никому не присылал.
"От имени Министерства здравоохранения присылают информацию с просьбой прислать номер карты и другие персональные данные для получения 1000 гривен за полный курс прививки. На самом деле от имени министерства никаких сообщений не формировалось и не направлялось гражданам", - заявил он.
Напомним, Верховная рада Украины приняла в целом законопроект о выплате украинцам тысячи гривен за вакцинацию от коронавируса.
Ранее в Министерстве экономики Украины рассказали, как получить 1 тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса. Украинцы с полным курсом вакцинации смогут получить выплату с 19 декабря.