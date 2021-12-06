Просят номер карты для "выплат" за вакцинацию. Украинцам рассылают сообщения якобы от "Минздрава"

Глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что от имени министерства присылают украинцам информацию с просьбой прислать номер карты. Якобы для получения 1000 гривен за полный курс прививки.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг министра.

Он сообщил, что Минздрав таких сообщений никому не присылал.

"От имени Министерства здравоохранения присылают информацию с просьбой прислать номер карты и другие персональные данные для получения 1000 гривен за полный курс прививки. На самом деле от имени министерства никаких сообщений не формировалось и не направлялось гражданам", - заявил он.