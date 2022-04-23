Не просто убить. Россия хочет поставить защитников Мариуполя на колени, - Подоляк

"Россия думает, что этого никто не понимает, но для мира это понятно. Они не просто хотят убить людей, они хотят показательно поставить их на колени, снять какие-то пропагандистские ролики и потом прокрутить их для своих внутренних потребностей. Это точно не поможет им выиграть войну, они в принципе ее не выиграют. Это точно не поможет им создать тактические победы и показывать их для внутренней пропаганды", - отметил он.