Он просто огонь! Тодоренко призналась в любви другому мужчине и поразила сеть (видео)

Регина Тодоренко и Марио Касас в карете поговорили о любви
Звезда "Орла и Решки" Регина Тодоренко, которая ранее поделилась с поклонниками подробностями своей личной жизни, встретилась со знаменитым испанским актером Марио Касасом и на карете услышала от него слова о любви. Молодая мама и жена росийского музыканта Влада Топалова похвасталась в сети таким признанием и отметила, что чувство это взаимное.
Тодоренко опубликовала на своей страничке в Instagram видео своего общения с актером, который приехал в Москву (РФ).
Регина написала, что после просмотра мелодрамы режиссера Фернандо Гонсалеса Молины "Три метра над уровнем неба" - экранизация романа Федерико Моччиа вышла в 2010 году - бездумно влюбилась в исполнителя главной роли Марио Касаса. Актера она назвала "горячим сексуальным испанским мачо".
Регина Тодоренко и Марио Касас "признались" друг другу в любви (Фото: скриншот)
"...но не ожидала, что эта любовь... взаимна! И что однажды, сидя в карете, он признается мне в любви!" - говорится в публикации.
На ролике показано, как Тодоренко учит Касаса, как говорить "люблю" на русском языке. В ответ актер произносит: "Я тебя люблю". После этого у девушки эмоции берут верх, они обнимаются, и ведущая популярного тревел-шоу просит на камеру "никому не говорить" об этом.
Регина Тодоренко и Марио Касас "признались" друг другу в любви (Видео: instagram.com/reginatodorenko)
Пользователи сети восхищаются милым видео и признаются, что в Марио влюблена огромная часть женского населения нашей планеты. Также подписчики Регины шутят, как же Влад Топалов отнесется к подобному "признанию" в любви другому мужчине.
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Как сообщалось ранее, ранее Регина Тодоренко не упустила возможность поздравить Одессу с Днем города и показала фото с романтичном образе с маленьким Мишей.
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