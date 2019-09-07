Он просто огонь! Тодоренко призналась в любви другому мужчине и поразила сеть (видео)

Звезда "Орла и Решки" Регина Тодоренко, которая ранее поделилась с поклонниками подробностями своей личной жизни, встретилась со знаменитым испанским актером Марио Касасом и на карете услышала от него слова о любви. Молодая мама и жена росийского музыканта Влада Топалова похвасталась в сети таким признанием и отметила, что чувство это взаимное.

Тодоренко опубликовала на своей страничке в Instagram видео своего общения с актером, который приехал в Москву (РФ).

Регина написала, что после просмотра мелодрамы режиссера Фернандо Гонсалеса Молины "Три метра над уровнем неба" - экранизация романа Федерико Моччиа вышла в 2010 году - бездумно влюбилась в исполнителя главной роли Марио Касаса. Актера она назвала "горячим сексуальным испанским мачо".

Регина Тодоренко и Марио Касас "признались" друг другу в любви (Фото: скриншот)

"...но не ожидала, что эта любовь... взаимна! И что однажды, сидя в карете, он признается мне в любви!" - говорится в публикации.

На ролике показано, как Тодоренко учит Касаса, как говорить "люблю" на русском языке. В ответ актер произносит: "Я тебя люблю". После этого у девушки эмоции берут верх, они обнимаются, и ведущая популярного тревел-шоу просит на камеру "никому не говорить" об этом.

Регина Тодоренко и Марио Касас "признались" друг другу в любви (Видео: instagram.com/reginatodorenko)

Пользователи сети восхищаются милым видео и признаются, что в Марио влюблена огромная часть женского населения нашей планеты. Также подписчики Регины шутят, как же Влад Топалов отнесется к подобному "признанию" в любви другому мужчине.

Класс!

Круть!

Это он? Совсем другой здесь;

Да, фильм божественный, как и актер;

Блин, вот круто! Я тоже люблю;

Регина классная;

Смотрю на повторе много много раз;

А-а-а! Серьезно? Как же я его обожаю;

В него влюбилась большая часть женского населения;

Классная, особенно твои эмоции!

Любит ли его Влад, как любишь его ты?

Топалов покинул чат;

Он просто огонь! Я думаю, многие девушки согласны со мной;

Ммм, как круто! Раз 100 пересмотрела...

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Как сообщалось ранее, ранее Регина Тодоренко не упустила возможность поздравить Одессу с Днем города и показала фото с романтичном образе с маленьким Мишей.

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