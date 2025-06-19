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Простий трюк з водою, який допомагає спалити 400 калорій на день: без спорту і дієт

Четвер 19 червня 2025 16:26
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Простий трюк з водою, який допомагає спалити 400 калорій на день: без спорту і дієт Холодні ванни допомагають спалити більше калорій за день (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Холодні ванни можуть допомагати спалювати більше калорій, активуючи бурий жир і пришвидшуючи обмін речовин. Навіть кілька хвилин перебування буде корисним для організму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Eat This, Not That!

Як крижані ванни спалюють калорії

Коли ви піддаєте своє тіло впливу сильного холоду - наприклад, занурюючись у крижану ванну або приймаючи холодний душ, то тілу потрібно докласти більше зусиль, щоб зігрітися.

Коричневий жир у тілі - це особливий тип жирової тканини, який відіграє важливу роль у термогенезі, тобто виробленні тепла. Замість того, щоб відкладати жир, коричневий жир спалює його для тепла при зануренні у холодну воду.

Фізіотерапевт Алекс Лі розповів, що спалювання 400 калорій щодня лише за допомогою холодних ванн вимагатиме максимального та тривалого впливу. Тоді як короткі періоди холодних ванн (від 11 до 15 хвилин протягом дня) можуть дещо прискорити метаболізм.

Окрім спалювання енергії, холодна терапія заспокоює біль та запалення, одночасно загоюючи м’язи.

Коли ви занурюєтесь у холодну воду (зазвичай нижче 15°C), організм намагається підтримати нормальну температуру тіла. Це активує:

  • термогенез - процес вироблення тепла, який вимагає енергії
  • активацію бурого жиру - особливий тип жирової тканини, який спалює калорії для тепла

Теоретично цей процес також допомагає схуднути, бо організм витрачає більше енергії. Але ефект не настільки великий, як від регулярного фізичного навантаження або контролю харчування.

Холодні ванни можуть бути додатковим інструментом, але не заміною дієті та спорту.

Додаткові переваги від холодних ван

Холодовий стрес від ванн пов’язують із покращенням настрою (завдяки вивільненню норадреналіну та дофаміну), швидшим відновленням м’язів та покращенням кровообігу.

Також такі ванни можуть бути застосовані для контролю чутливості до інсуліну та підтримки імунної функції, що робить їх корисними для метаболічного здоров’я та загального самопочуття.

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