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Простий трюк із жуванням, який допоможе жінкам у віці 50+ швидше схуднути

Середа 18 червня 2025 10:18
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Простий трюк із жуванням, який допоможе жінкам у віці 50+ швидше схуднути Названо спосіб із жуванням, який допоможе схуднути у 50 років (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Жування їжі повільніше і ретельніше активує сигнали насичення в мозку, що допомагає зменшити кількість спожитих калорій. Для жінок старше 50 років цей трюк особливо корисний, адже полегшує процес схуднення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Eat This, Not That!

Чим довше ви жуєте, тим менше ви можете з'їсти

Дослідження показує, що люди їдять на 11,9% менше, коли жують 40 разів замість 15. Метою дослідження було порівняти відмінності в техніці жування між групою учасників з ожирінням та групою зі струнким тілом, а також дослідити, як жування впливає на загальне споживання їжі.

Кожен учасник споживав тестовий прийом їжі, який складався з 68% енергії у вигляді вуглеводів, 21% у вигляді жирів та 11% білків протягом двох різних сеансів.

Результати дослідження показали, що учасники дослідження споживали на 11,9% менше їжі після 40 жувань порівняно з тими, хто робив лише 15. Тому, чим довше ви жуєте, тим менше можете з'їсти.

Ретельне пережовування їжі може бути простим, але продуктивним способом зменшити швидкість переїдання та сприяти зниженню ризику ожиріння. Крім того, це допомагає краще перетравлювати їжу та, можливо, збільшує спалювання калорій.

Під час наступного прийому їжі варто пам’ятати про ці поради:

  • зосередьтеся на смаку, ароматі та естетиці вашої їжі. Це може допомогти їсти повільніше та відчувати більше ситості
  • у кожної людини різні будуть результати

Що ще допоможе схуднути після 50 років

Для людей старше 50 років схуднення може бути складнішим через уповільнення метаболізму, гормональні зміни, зниження м’язової маси та інші фактори. Але є кілька ефективних способів, які допоможуть прискорити процес схуднення.

Збалансоване харчування

Збільшіть споживання білка, адже він допомагає підтримувати м’язи і відчуття ситості. Обирайте складні вуглеводи (цільнозернові, овочі, бобові) замість простих цукрів.

Вживайте більше клітковини для покращення травлення. Обмежте насичені жири, цукор і оброблені продукти.

Регулярна фізична активність

Кардіонавантаження (ходьба, плавання, їзда на велосипеді) корисне для спалювання калорій. Силові тренування корисні для підтримки або нарощування м’язової маси, що покращує метаболізм.

Достатній сон і управління стресом

Сон впливає на гормони, які регулюють апетит і метаболізм. Хронічний стрес може підвищувати рівень кортизолу, що сприяє набору ваги.

Не забувайте пити достатньо води, щоб підтримувати обмін речовин і зменшувати відчуття голоду.

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