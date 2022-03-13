UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

За прошедший день ВСУ уничтожили два истребителя и два ударных вертолета Ка-52

Автор: Константин Широкун

Ударная авиация Воздушных Сил продолжает наносить удары по наземным целям – это скопление вражеской техники и живой силы, колонны на марше и другие цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Командование Воздушных сил ВСУ.

12 марта по нескольким военным объектам Воздушных Сил нанесены мощные ракетные удары. Три крылатые ракеты были перехвачены противовоздушной обороной. В то же время большинство из них таки попали в цели, нанеся ущерб военной и гражданской инфраструктуре. Больше всего пострадал военный аэродром в Василькове.

Кроме того, противовоздушная оборона государства сегодня записала на свой счет два российских ударных вертолета Ка-52, один истребитель Су-34, один неустановленный истребитель (вероятно Су-30СМ или Су-34, а также два беспилотных летательных аппарата. Есть данные и о поражении двух воздушных целей истребителями Воздушных Сил ВС Украины, требующих уточнения и подтверждения.

Война России против Украины продолжается с 24 февраля. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину